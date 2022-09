Neues E-Schiff startet den Betrieb auf dem Bodensee

Am Montag geht das erste Schiff mit Elektroantrieb der Bodensee-Schiffsbetriebe regulär auf dem See in Betrieb. Ab Freitag werden sogenannte Begrüßungsfahrten vom Konstanzer Hafen aus angeboten.

Das neue E-Schiff der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) startet in der kommenden Woche in den regulären Passagierbetrieb auf dem Bodensee. Zunächst werden ab Freitag aber noch "Begrüßungsfahrten" angeboten. 45 Minuten dauern diese Rundfahrten, bei denen die Schiffsmannschaft laut BSB den Fahrgästen die Technik des neuen Elektroschiffs "MS Mainau" erklärt. Der Katamaran für 300 Passagiere hat Solarzellen auf dem Dach und lädt seine Batterien zusätzlich in der Mittagspause und nachts im Hafen auf. Eine Batterieladung soll etwa einen Tag halten.

SWR-Reporter Martin Hattenberger hat mit Kapitän Rainer Blumenstein darüber gesprochen, wie sich das E-Schiff auf dem Bodensee fährt:

Neun Monate hat der Bau gedauert. Die Montage der in Stralsund gefertigten Teile fand in der Werft in Friedrichshafen (Bodenseekreis) statt. In der Werft erfolgte auch der komplette Innenausbau, außerdem der Einbau des Schiffsantriebs und der Elektro-Batterien.

Im Frühjahr kamen Teile des Katamarans in Friedrichshafen an. SWR Marlene Fuchs

Start des Betriebs verzögerte sich wegen Leck im Schiff

Beim Stapellauf des Schiffs Ende Juni ereignete sich jedoch eine Panne: Als das Schiff für Restarbeiten wieder an Land geholt werden sollte, stieß es ungewollt mit einem Teil der Slipanlage zusammen. Dadurch entstand ein wenige Zentimeter großes Loch im vorderen Bereich des Batterieraums. Mehrere Batterien wurden beschädigt. Die Reparaturen verzögerten den geplanten Start des E-Schiffs.

Mitte Juli wurde das 3,6 Millionen Euro teure Elektroschiff auf den Namen "MS Mainau" getauft. Ab Montag verkehrt es nachmittags zwischen der Insel Mainau und Unteruhldingen mit 15 Kilometern pro Stunde.