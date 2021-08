per Mail teilen

Der Fahrer eines E-Bikes ist am Dienstag auf einem Gemeindeweg zwischen Hilzingen und Singen tödlich verunglückt. Ein Jogger habe den leblosen Mann entdeckt, der Notarzt habe nicht mehr helfen können, so die Polizei. Sie geht davon aus, dass der 41-Jährige in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrrad verlor und gegen einen Baum prallte.