Pokalhalbfinale des VfB abgesagt

Das Halbfinale im DVV-Pokal zwischen den Volleyballern des VfB Friedrichshafen und den Berlin Recycling Volleys ist coronabedingt abgesagt. Das teilten der VfB und die Volleyball Bundesliga mit. Das Spiel war für Mittwoch angesetzt. Im Team der Berliner gibt es aber mehrere Corona-Fälle. Sie waren am Montag im Rahmen von regelmäßigen Routinetests aufgefallen, heißt es in einer Mitteilung. Der gesamte Hauptstadtclub sei nun in Quarantäne. Ein neuer Termin für das Halbfinale steht noch nicht fest, werde aber zeitnah abgestimmt und entsprechend kommuniziert.