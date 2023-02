per Mail teilen

In Weingarten (Kreis Ravensburg) haben am Donnerstag rund 20 Polizeibeamte ein Haus durchsucht. Dabei wurden unter anderem 20 Kanister mit einer vermutlich brennbaren Flüssigkeit sichergestellt.

In Weingarten (Kreis Ravensburg) hat die Polizei bei einer Hausdurchsuchung 20 Kanister mit einer vermutlich brennbaren Flüssigkeit entdeckt. Laut einem Polizeisprecher handelt es sich um das Haus einer vierköpfigen Familie, die seit 2011 mit nahezu all ihren Nachbarn im Streit liegt. Bei der Durchsuchung waren rund 20 Polizeibeamte im Einsatz. Sie stellten neben den Kanistern auch ein Messer sowie zahlreiche Kameras sicher, die die Familie auf ihrem Grundstück installiert hatte. Weitere Angaben mache man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht, so die Polizei.

Die Polizei war nach eigenen Angaben seit 2011 knapp 90 mal wegen Streitereien zwischen der Familie und den Nachbarn gerufen worden. Die Familie sehe überall Gesetzesverstöße, berichten die Anwohner. Sie wolle Anderen zum Beispiel das Grillen verbieten, habe Nachbarn immer wieder gefilmt und auch angezeigt. Zuletzt waren rund 20 der betroffenen Anwohner mit dem Problem an die Öffentlichkeit gegangen.