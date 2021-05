per Mail teilen

In Weingarten (Kreis Ravensburg) hat am Dienstag die Erneuerungen des Fahrbahnbelags der Ortsdurchfahrt begonnen. Laut Regierungspräsidium sind die Arbeiten auf der rund ein Kilometer langen Strecke in zwei Bauabschnitte eingeteilt. Die Bauarbeiten sollen rund einen Monat dauern und kosten über eine halbe Million Euro. Autos und Linienbusse werden umgeleitet. Zudem seien private Parkplätze kaum zu erreichen. Anwohner und Anwohnerinnen werden gebeten außerhalb des Baufeldes zu parken.