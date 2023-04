In der Tradition der Ostermärsche findet in diesem Jahr der Internationale Bodensee-Friedensweg im schweizerischen Heiden statt. Über 100 Organisationen aus Politik, Kirchen und Gesellschaft rufen zum Dialog auf.

Der Internationale Bodensee-Friedensweg findet seit nahezu 40 Jahren an wechselnden Orten immer am Ostermontag statt. In diesem Jahr lädt der schweizerische Ort Heiden im Kanton Appenzell Ausserrhoden ein. Unter dem Motto "ZUSAMMEN:HALT! – Frieden und Klima für unser Überleben" ist ein Sternmarsch mit anschließender Kundgebung und moderierten Gesprächen geplant.

Gemeinsame Aktion von drei Ländern rund um den Bodensee

Der Internationale Bodensee-Friedensweg ist die größte Veranstaltung der Friedensbewegung am Bodensee und findet an wechselnden Orten in der Schweiz, in Österreich oder in Deutschland statt. Verschiedenste Fragen rund um die Themen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Umwelt stehen auf der Veranstaltung im Mittelpunkt.

Sternmarsch aus drei Richtungen

Gemeinsam mit den Besuchern soll im Dorf des Rotkreuz-Gründers Henry Dunant für Frieden und die Umwelt demonstriert werden. Ausgehend von den Orten Wolfhalden, Grub AR und Heiden-Bahnhof treffen sich die Demonstrationszüge zur gemeinsamen Kundgebung an der Friedensglocke beim Henry-Dunant-Museum in Heiden. Als Rednerinnen und Redner sind die Schweizer Philosophin Katja Gentinetta, Mitglied des Internationalen Roten Kreuzes, Laurent Goetschel, Direktor von Swiss Peace sowie der Journalist und ehemalige UN-Korrespondent Andreas Zumach aus Deutschland anwesend.

Symbolischer Ort für Frieden und Versöhnung

Friedensglocke und Dunant-Museum verleihen dem Kundgebungsort eine besondere Bedeutung: Die Friedensglocke steht seit 2010 in Heiden und ist eine von weltweit fünf Kopien der Angelus-Glocke, die den Atombombenabwurf von 1945 auf die japanische Stadt Nagasaki fast schadlos überstanden hat. Das Henry-Dunant-Museum ist dem Gründer des Internationalen Roten Kreuzes gewidmet, der seine letzten Lebensjahre in dem Luftkurort Heiden verbracht hat.