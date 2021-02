Die Duale Hochschule Baden-Württemberg DHBW Ravensburg ist an einem Landes-Förderprogramm für Touristik beteiligt. Wie die DHBW mitteilt, werden vom Wissenschaftsministerium landesweit 25 und in Ravensburg vier Projekte unterstützt. Dafür würden jetzt Mitarbeiter eingestellt. Im sogenannten "Brückenprogramm Touristik" werden beispielsweise in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) Kulturprojekte gefördert und die Vermarktung von Wohnmobilstellplätzen am Golfplatz.