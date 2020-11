per Mail teilen

Der Droste-Literaturpreis der Stadt Meersburg (Bodenseekreis) geht 2021 an die Autorin Katharina Hacker. Die 53-Jährige sehe kritisch und mit intellektueller Schärfe auf ihre Zeit, heißt es in der Begründung der Jury. Hacker schreibt überwiegend Romane aber auch Essays, Prosagedichte und Kinderbücher. Ihr bekanntestes Werk ist der Roman "Die Habenichtse". Dafür wurde sie 2006 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Der Droste-Literaturpreis wird im Mai in Meersburg verliehen. Die Auszeichnung wird alle drei Jahre vergeben.