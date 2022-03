Am Flughafen Zürich häufen sich Drogenfunde in Postsendungen. Wie der Schweizer Zoll mitteilt, stammten die Pakete größtenteils aus Südafrika und seien für Empfänger in Großbritannien bestimmt. So habe man Anfang November zum Beispiel mehr als 19 Kilo Marihuana und 70 Kilo der Kaublätter "Khat" entdeckt.