Drogendealer zu langer Haftstrafe verurteilt

Das Landgericht Konstanz hat einen 39-jährigen Mann wegen Drogenhandels zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Der Mann soll 2020 mehrfach Drogen in der Schweiz eingekauft, über Kreuzlingen nach Konstanz geschmuggelt und dann im Großraum Frankfurt und Stuttgart weiterverkauft haben. Im Prozess ging es auch um einen Rucksack mit drei Kilo Kokain, der im April 2020 an der Schweizer Grenze in Kreuzlingen gefunden wurde. Grundlage für das Urteil sei eine Verständigung im Prozess gewesen, so eine Sprecherin des Landgerichts. Außerdem sei die Unterbringung des 39-Jährigen in einer Entziehungsanstalt angeordnet worden.