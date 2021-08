Die Menge der Blutkonserven ist dramatisch gesunken, warnt das Deutsche Rote Kreuz. Das DRK Ravensburg hat die Zahl seiner Blutspendetermine erhöht und hofft auf neue Spender.

Man habe alle Hände voll zu tun, die Kliniken mit ausreichend Blut zu versorgen, so Alfred Kneer vom DRK Blutspendedienst in Ravensburg. In der Urlaubszeit und in den Hochwassergebieten in Rheinland-Pfalz könnten allerdings derzeit nicht alle Termine durchgeführt werden.

Gleichzeitig steige womöglich der Bedarf an Blutkonserven weiter, vermutet Kneer. Kliniken könnten in Anbetracht der drohenden weiteren Pandemiewelle Operationen vorziehen.

Junge Erstspender in Oberschwaben gefragt

Insgesamt werden die angebotenen Blutspendeaktionen in Oberschwaben gut besucht. Allerdings wäre es schön und hilfreich, wenn sich noch weitere jüngere Erstspender dazu entschließen würden, Blut abzugeben, sagt Kneer.

Wegen der Corona-Pandemie musste das DRK seine Blutspendeaktionen komplett umstellen. Teilnehmer buchen jetzt im Voraus einen Termin. Dieser dauere dann ungefähr 30 Minuten. In der Pandemie wurden in Ravensburg und Weingarten die Termine von sechs auf zwölf verdoppelt. Dort finden monatlich Blutspendeaktionen statt. Auch in den umliegenden Gemeinden gebe es regelmäßig Termine.