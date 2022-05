Blutspendedienste in der Region Bodensee-Oberschwaben suchen dringend Blutspender

Nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen spenden in der Region laut Deutschem Roten Kreuz (DRK) weniger Menschen Blut. Doch Blutkonserven werden aktuell dringend benötigt.

In Konstanz reichten die Reserven momentan für zwei Tage, sagt Christina Hohner vom DRK gegenüber dem SWR. Doch der Bedarf an Blutkonserven in den Krankenhäusern steige, weil nun Operationen nachgeholt würden, die wegen der Corona-Pandemie verschoben worden seien.

Kein Mangel in den vergangenen Jahren

Alfred Kneer vom DRK Ravensburg sieht die Lockerungen der Corona-Beschränkungen als Hauptgrund für den Rückgang der Blutspenden. Die Menschen würden nun in der Freizeit nachholen, was sie vorher nicht durften und hätten dann weniger Zeit Blut zu spenden.

Während der Hochzeit der Pandemie hätte es keinen großen Mangel an Blut gegeben, so Kneer. In der Zeit hat das DRK auch ein Terminsystem per Telefon oder Internet für Blutspenden eingeführt. Das habe den Vorteil, dass es vor Ort kaum noch Wartezeiten beim Spenden gebe.

Blutspendetermine in der Region

Die nächsten Blutspendetermine in der Region sind laut DRK am Dienstag und Mittwoch in der Konstanzer Schänzlehalle. Ein weiterer Termin findet am Mittwoch in der Festhalle Weißenau in Ravensburg statt. In Laupheim bittet das DRK am Mittwoch und Donnerstag um Blutspenden.

Weitere Informationen über Blutspende und aktuelle Termine finden Interessierte auf der Internetseite des DRK.