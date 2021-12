per Mail teilen

Die Handballer der HSG Konstanz haben ihr Heimspiel gegen TSV Neuhausen/Filder am Samstag mit 34:26 gewonnen. Die HSG ist nun nicht nur Tabellenführer und Herbstmeister, sondern nach Vereinsangaben auch der bundesweit einzige Drittligist ohne jeden Verlustpunkt in der laufenden Saison. Auch die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach haben am Wochenende ihr Heimspiel gegen Herzogenaurach klar mit 37:22 gewonnen. Sie belegen Rang drei der Tabelle.