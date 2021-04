In Weingarten im Kreis Ravensburg können sich die Bürgerinnen und Bürger jetzt an drei Standorten kostenlos auf Corona testen lassen. Die Stadt hat ihr Testangebot erweitert und ein drittes Testzentrum in der Unteren Breite eröffnet. Weitere Testmöglichkeiten gibt es im Gasthaus Alter Ochsen und in der Drive-In-Station der Malteser. Damit seien nun nahezu alle Tage und Uhrzeiten abgedeckt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Insgesamt könnten aktuell mehr als 4.000 Tests pro Woche in Weingarten durchgeführt werden.