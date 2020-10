per Mail teilen

Der Corona-Verdacht im Klinikum Wangen (Kreis Ravensburg) hat sich nicht bestätigt: Nachdem zwei Corona-Tests bei Patienten im Wangener Krankenhaus widersprüchliche Ergebnisse ergeben haben, liegen nun die Ergebnisse des dritten Corona-Tests vor. Bei allen neun Patienten fiel der dritte Corona-Test negativ aus. Das teilte Winfried Leiprecht, der Sprecher des Oberschwabenklinik-Verbunds, zu dem das Wangener Krankenhaus gehört, auf SWR Anfrage mit. Damit würden alle Patienten in Absprache mit dem Gesundheitsamt aus der Quarantäne entlassen. Auch die Mitarbeiter, die vorsorglich in Quarantäne geschickt wurden, seien negativ getestet worden. Sie arbeiteten inzwischen wieder im Normalbetrieb, so Leiprecht.