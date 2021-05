In einer Waschanlage in Lindau ist ein 80-jähriger Autofahrer am Samstag aus Versehen aufs Gaspedal getreten und hat laut Polizei einen Schaden in Höhe von rund 300.000 Euro verursacht. Durch den Tritt aufs Gaspedal während des Waschvorgangs habe das E-Auto des Seniors die beiden vor ihm stehenden, laut Polizei "hochwertigen" Fahrzeuge durch die gesamte, knapp 30 Meter lange Waschstraße geschoben. Zum Stehen kamen die Autos erst durch das Tor am Ende der Waschanlage. An allen drei Fahrzeugen entstand den Angaben zufolge Totalschaden. Der im vordersten Fahrzeug sitzende Autofahrer erlitt laut Polizei ein Schleudertrauma, sonst wurde niemand verletzt.