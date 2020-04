In Tettnang ist ein dreijähriger Junge am Wochenende von zu Hause ausgebüxt und irrte wenig später in einem Wald umher. Spaziergänger entdeckten das Kind und hielten einen zufällig vorbeifahrenden Streifenwagen an, so die Polizei. Weil der Sprössling selbst nicht wusste, wo er wohnt, machten sich die Beamten auf die Suche nach den Eltern. Kurze Zeit später trafen sie den Vater des Jungen, der auf der Suche nach seinem Sohn war. Seinen Angaben zufolge hatte der Dreijährige einen unbeobachteten Moment dazu genutzt, sich aus dem Staub zu machen.