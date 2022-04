Passantin rettet ausgebüxten Dreijährigen aus eiskaltem Stadtsee

Ein drei Jahre alter Junge ist am Donnerstagmittag in den Bad Waldseer Stadtsee (Kreis Ravensburg) gefallen. Eine 49-jährige Passantin beobachtete den Vorfall, sprang in das eiskalte Wasser und rettete das Kind. Laut Polizei war der Dreijährige durch eine wohl offenstehende Haustür unbemerkt ausgebüxt und zum Stadtsee gelaufen. Dort rutschte er vom Rand der Böschung versehentlich ins Wasser. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, kam aber nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit dem Schrecken davon.