Am Bodensee finden heute Gespräche über das geplante Ausstellungsprojekt "Landshut" statt. Die 1977 von Terroristen entführte Lufthansa-Maschine soll in Friedrichshafen ausgestellt werden und Teil eines Dokumentationszentrums werden. Martin Gerster, SPD- Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Biberach, freut sich, dass nach monatelangen Querelen um die "Landshut" jetzt die konkrete Planung beginnt. So wurden drei Vollzeitstellen für das Projekt geschaffen.