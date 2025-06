Bei einem Unfall auf der B31 bei Überlingen am Bodensee sind am Mittwoch drei Menschen ums Leben gekommen, drei weitere wurden schwer verletzt.

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 31 bei Überlingen (Bodenseekreis). Die traurige Bilanz bislang: Drei Menschen sind ums Leben gekommen, drei wurden teils schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Auto zwischen Überlingen-Burgberg und Nußdorf aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Bundesstraße ist voll gesperrt

In beiden Fahrzeugen saßen jeweils drei Menschen. In dem einen Auto starben zwei Frauen, in dem anderen Auto eine Frau. Die beiden Fahrer sowie ein weiterer Mitfahrer wurden schwer verletzt. Die B31 ist bei Überlingen gesperrt, die Bergungsarbeiten dauern an.