Wegen verlorener Ladung sind am Freitagnachmittag auf der B 12 bei Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) drei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 38-jähriger mit einem PKW mit Anhänger in Richtung Kempten. Auf Höhe Isny fiel eine leere Kunststoffwanne vom Anhänger auf die Fahrbahn. Eine Gruppe mit fünf Motorradfahrern, die hinter dem Gespann fuhr, musste deswegen stark abbremsen und ausweichen. Dabei kamen drei der fünf Fahrer zu Fall und verletzten sich schwer. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.