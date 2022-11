Drei IKEA-Abholstationen öffnen am Bodensee

Ab Dezember gibt es in der Bodenseeregion drei Abholstationen des Möbelhauses IKEA. Wie das Unternehmen mitteilte, können dort beispielsweise im Internet bestellte Möbel abgeholt werden.

Drei neue IKEA-Abholstationen öffnen zum ersten Dezember in der Bodenseeregion. Die Abholstationen werden testweise in Friedrichshafen, Ravensburg und Lindau eröffnet. Das kündigte das Unternehmen Ende November kurzfristig an. Sie sollen als Ergänzung zu einem Pop-Up Store, der in Ravensburg bereits getestet und kürzlich umgebaut wurde, bestehen. Die über das Internet bestellte Waren könnten in den Abholstationen abgeholt werden, teilte das Unternehmen mit.

Abholgebühr von 20 Euro

Die Waren liegen laut Mitteilung in großen abgeschlossenen Boxen bereit. Die Boxen, die IKEA von externen Anbietern mietet, sind den ganzen Tag über zugängig. Um die Ware abholen zu können, erhalten die Kunden einen individuellen Zugangscode per Email. Für den Service wird von IKEA eine Gebühr von 20 Euro berechnet.

Abholstation in Ravensburg 2021 geschlossen

In Ravensburg hatte es in der Vergangenheit bereits eine Abholstation mit ähnlichem Konzept gegeben. Diese wurde 2021 geschlossen.