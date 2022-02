per Mail teilen

Drei Landkreise der Region haben am Wochenende die Sieben-Tage-Inzidenz von 2.000 deutlich überschritten. Am höchsten ist der Wert mit rund 2.380 im Bodenseekreis, gefolgt von den Kreisen Biberach und Ravensburg. Am niedrigsten ist derzeit die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Konstanz. Hier liegt der Wert bei 1.100.