Katharina Kaiser gewinnt Marathon am Bodensee

Die Deutsche Katharina Kaiser aus Laichlingen bei den Frauen und der gebürtige Kenianer und in Linz lebende Isaac Kosgei bei den Männern haben den 3-Länder-Marathon am Bodensee gewonnen. Für die 42 Kilometer lange Strecke zwischen Lindau, Bregenz und St. Margrethen brauchte Kaiser 3 Stunden, 9 Minuten und 36 Sekunden. Kosgei brauchte für die Distanz knapp eine Stunde weniger, nämlich 2 Stunden, 19 Minuten und 18 Sekunden. Am dem klassischen Marathon und weiteren Laufwettbewerben über kürzere Distanzen nahmen nach Veranstalterangaben rund 3.300 Sportlerinnen und Sportler teil, das waren deutlich weniger als ursprünglich gemeldet.