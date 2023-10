per Mail teilen

Beim Drei-Länder-Martathon hat es am Sonntag einen neuen Streckenrekord gegeben. Der Kenianer Mark Kiptoo kam nach 2:09:15 in Bregenz als Erster ins Ziel.

Zum 16. Mal hat am Sonntag am Bodensee der Drei-Länder-Marathon stattgefunden. Mehr als 8.500 Läuferinnen und Läufer aus 50 Ländern sind laut Veranstalter mitgelaufen. Der älteste Teilnehmer war in diesem Jahr über 80 Jahre alt.

Entlang des Bodensees verlief die gut 42 Kilometer lange Strecke von Lindau über Bregenz in Vorarlberg bis nach St. Margrethen in der Schweiz - und wieder zurück zum Bregenzer Stadion. Dort ist der Kenianer nach 2:09:15 Stunden ins Ziel gekommen. Er stellte damit einen neuen Streckenrekord auf, verpasste aber seinen eigenen Weltrekord in der Klasse M45 um vier Sekunden. Zweiter wurde sein Landsmann Japheth Kosgei, der knapp zwei Minuten später ins Ziel kam.

Bei den Damen hat die Äthiopierin Yisma Kebebush in 2:31:04 Stunden gewonnen.

Lindauer Insel vorübergehend gesperrt

Viele Teilnehmende starteten allerdings auch über kürzere Distanzen. Für Autofahrer gab es während des Laufs Einschränkungen. So war beispielsweise die Zufahrt zur Lindauer Insel zeitweise gesperrt.