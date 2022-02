Die Wasserschutzpolizei hat am Mittwoch einen Mann aus dem Untersee des Bodensees gerettet. Der Wingsurfer hatte wegen des starken Windes sein Segel verloren und war ins Wasser gefallen, so die Polizei. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall am Untersee und alarmierte die Beamten, die den Mann an Land brachten. Beim Wingsurfen stehen die Sportler üblicherweise auf ihrem Brett und halten ein loses Segel in der Hand.