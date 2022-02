Begleitet von scharfer Kritik an den Menschenrechtsverletzungen in China und von Corona-Sorgen sind am Freitag in Peking die 24. Olympischen Winterspiele eröffnet worden. SWR-Reporterin Marion Kynaß hat mit DOSB-Vize Verena Bentele aus Laimnau bei Tettnang über den Beginn der Olympischen Winterspiele gesprochen.