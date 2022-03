Unter dem Motto "Lichtermeer für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine“ sind am Donnerstagabend rund 1.500 Menschen in Dornbirn zusammengekommen. Die Versammlung mit Beiträgen der Vorarlberger Landesregierung und Musik ist laut Polizei friedlich verlaufen. Auch in anderen Orten werden Solidaritätsbekundungen geplant. Am Freitag organisiert etwa das Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen ein Benefizkonzert für die Menschen in der Ukraine.