Pläne für ein neues Verteilzentrum des Online-Händlers Amazon in Dornbirn in Vorarlberg sollen vorerst nicht weiter vorangetrieben werden. Das berichtet der ORF unter Berufung auf die Stadt. Projekt-Betreiber und Grundstückseigentürmer hätten vereinbart weitere Entwicklungen bis zum Sommer ruhen zu lassen. Die Pläne für das Verteilzentrum waren in der Kritik. Gegner befürchteten eine starke Zunahme des Verkehrs.