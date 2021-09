Legendäres Flugboot Do 24 kehrt an den Bodensee zurück

Eines der weltweit ungewöhnlichsten Flugzeuge, die Do 24, kehrt für immer nach Friedrichshafen zurück. Der fliegende Oldtimer ist ab sofort im Dornier Museums zu sehen.

Die dreimotorigen Flugboote wurden in den 1930er-Jahren von Dornier am Bodensee entwickelt. Was sie von Wasserflugzeugen unterscheidet: Sie haben einen schwimmfähigen Rumpf. Damit bewährte sich die Do 24 vor allem im Seenotrettungsdienst. Im Mittelmeer, im Ärmelkanal und im Nordatlantik wurden die Flugboote zum Retter für tausende Schiffbrüchige und notgewasserte Piloten.

Letzte Wasserung am Bodensee vor 50 Jahren

1971 kehrte eine solche Do 24 aus Spanien zurück an den Bodensee, tausende Schaulustige feierten die Wasserung. Die legendäre Do 24 wurde damals am 6. August von Mallorca über Marignane und Marseille in Frankreich zurück an den Bodensee überführt. Die Dornier AG hatte das letzte Dornier Flugboot zurückgekauft. Es war zuvor knapp 30 Jahre als Seenotrettungsflugzeug im Einsatz gewesen.

Spektakel in Immenstaad

Die Landung auf dem Bodensee war damals ein Großereignis. Tausende Menschen und auch die internationale Presse kamen an den Bodensee. Gegen 11:30 Uhr wasserte die Maschine vor den Dornier-Werken in Immenstaad (Bodenseekreis). Mit an Bord war auch Iren Dornier, der damals 11-jährige Enkel des Flugzeugkonstrukteurs und Dornier-Werke Gründers Claude Dornier. Er erlebte den Flug teils vom Sitz des Co-Piloten. Am Steuer saß der heute 80-Jährige José Luis Ferragut, der die Do24 zum Festakt in Friedrichshafen wieder sah. Er zeigte sich gerührt.

Iren Dornier (links) und José Luis Ferragut treffen sich an der Do24, die sie beide als Piloten fliegen durften. SWR

"Ich könnte heulen und habe einen Klos im Hals. Ich freue mich, dass ich nach 50 Jahren das Flugzeug wiedersehe, das ich hierher gebracht habe."

Die Do24 im Landeanflug auf den Bodensee. Pressestelle Airbus Corporate Heritage

Do24 kommt ins Dornier Museum

In Immenstaad wurde das Flugboot auf dem Dornier Werksgelände ausgestellt und später im Rahmen eines Bundesprogramms zur Luftfahrtforschung für 40 Millionen D-Mark zu einem amphibischen Versuchsflugzeug umgebaut. Schließlich ließ Iren Dornier das Flugboot restaurieren. 2004 startete er mit der Maschine zu einem Flug um die Welt.

"Es war ein Jugendtraum. Damals 1971 durfte ich mit der Maschine am Bodensee mit fliegen. Dann gab es die Do24 irgendwann zu kaufen, das gelang mir und damit ging ein Traum in Erfüllung."

Als das letzte noch flugfähige Modell dieser Art wird die Do 24 jetzt im Dornier Museum in Friedrichshafen ausgestellt. Ab Samstag kann das Flugboot dort von Besucherinnen und Besuchern bestaunt werden.

Die legendäre Do24 wird verladen. Pressestelle Airbus Corporate Heritage

Hier ein Video von der Do 24 im Jahr 2012 vor Friedrichshafen im Rahmen der Messe "Klassikwelt Bodensee".