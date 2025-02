Immer weniger Tanz-Clubs

Es gibt immer weniger Clubs und Diskotheken. Das hat auch Auswirkungen auf die DJ-Schule in Überlingen. Sie kämpft gegen das Club-Sterben an und schult weiterhin Disk-Jockeys für ihren musikalischen Auftritt.

Nacht-Clubs und Diskotheken haben es derzeit schwer zu überleben. Doch wenn es nach Cevdet Beser geht, stirbt der Beruf des DJs nicht aus. In seiner DJ-Schule im Überlinger Gewerbegebiet bringt er Interessierten jeden Alters das perfekte Auflegen bei.

Vor zwei Jahren hat Cevdet Beser die DJ-Schule Bodensee in Überlingen gegründet. Zum ersten Mal habe er im Alter von 17 Jahren Musik aufgelegt, als er kurzfristig in einem Club eingesprungen sei. Inzwischen hat er über 30 Jahre Erfahrung im In- und Ausland gesammelt, erzählt Beser. Und die möchte er gerne weitergeben.

Wenige DJ-Schulen in der Bodensee-Region

Beser hat die Schule am Bodensee gegründet, weil er fand, dass es zu wenige dieser Art in der Region gab. Die Nachfrage scheint ihm Recht zu geben: Interessenten kommen genügend - aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen und in jedem Alter, vom Schüler bis zum Senior. Die meisten wollen heutzutage das Auflegen für private Parties und Firmenfeste lernen, einige aber auch für den Profi-Auftritt in der Diskothek.

Der derzeit jüngste DJ-Schüler in der Schule in Überlingen ist 14 Jahre alt. Sein großer Traum ist es, einmal auf Ibiza auflegen. SWR Sabine Steinfurth

DJ-Schule: Vom Schnupperkurs bis zur Jahresausbildung

Altmeister Cevdet Beser - in der Szene besser bekannt als DJ Jeff - zeigt den Einsteigern zunächst die Basis-Techniken: Musiktitel zusammenstellen, schneiden, Übergänge gestalten, Effekte einbauen. Das dürfen auch die Anfänger an seinem Profi-Equipment üben. Wichtig sei es für einen DJ auch, auf das Publikum zu achten und Stimmung zu machen, so Beser. Allerdings erwarte heutzutage auf Dance-Events niemand mehr eine Moderation vom DJ.

Lebenslange Leidenschaft für den Traumjob DJ

Für Cevdet Beser ist und bleibt DJ sein Traumjob. Der 50-Jährige ist in Sigmaringen im Gastro-Umfeld aufgewachsen. Seit seiner Jugend hat der gelernte Industriemechaniker dann nebenberuflich in der Musikszene mitgemischt und aufgelegt.