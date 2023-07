Diskussion um Zuschuss für MVZ in Bad Waldsee

per Mail teilen

Im Landkreis Ravensburg wird die Zukunft der Medizinischen Versorgungszentren, kurz MVZ, diskutiert. Ausgelöst wurde die Debatte diese Woche durch einen Antrag der CDU im Kreistag.

Die CDU-Fraktion im Ravensburger Kreistag will das neue MVZ in Bad Waldsee mit 100.000 Euro unterstützen. Doch der Vorschlag ist umstritten. Der CDU-Kreistags- und Bundestagsabgeordnete Axel Müller spricht sich vehement für die Förderung aus. Denn er glaubt, Bad Waldsee könne ein Pilot- und Vorzeigeprojekt zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung im ländlichen Raum werden. Ihm schwebt eine genossenschaftliche Trägerschaft vor. Müller bringt weitere MVZ-Standorte in Leutkirch und Isny im Allgäu ins Spiel, wo vor Jahren die Krankenhäuser geschlossen wurden.

Kritiker fürchten weitere Forderungen

Die Kritiker befürchten, durch einen Zuschuss für Bad Waldsee könnten Begehrlichkeiten in anderen Kommunen geweckt werden. Man müsse in Ruhe diskutieren und ein Zukunftskonzept erarbeiten. Im Kreistagsausschuss soll nun darüber diskutiert werden, der Kreistag soll aber noch in diesem Jahr über den Zuschuss für Bad Waldsee entscheiden.

MVZ in Bad Waldsee Anfang Juli eröffnet

Bei seiner Sitzung am Dienstag entschied der Ravensburger Kreistag, dass das Krankenhaus in Bad Waldsee bereits in der kommenden Woche geschlossen werden soll. Im vergangenen Jahr hatte der Kreistag das Aus für das Krankenhaus aufgrund von Umstrukturierungen der Kliniklandschaft im Kreis beschlossen. Ursprünglich sollte das Haus Ende September 2023 schließen. Doch die Versorgungssituation gestalte sich schwierig, weshalb eine vorzeitige Schließung sinnvoll sei, hieß es. Bereits im vergangenen Herbst war die chirurgische Ambulanz geschlossen worden.

Das Medizinische Versorgungszentrum soll nun die ambulante Versorgung vor Ort sichern. Schon seit Anfang Juli ist eine chirurgische Praxis geöffnet. Weitere medizinische Angebote sollen noch dazu kommen.