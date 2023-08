Bei den deutschen Meisterschaften im Disco Fox haben Hilde und Thomas Schütze aus Friedrichshafen in ihrer Kategorie den Titel geholt. Über das Tanzen haben sie sich kennen und lieben gelernt.

Hilde und Thomas Schütze hat das Tanzen zusammengebracht. In Friedrichshafen leiten sie gemeinsam eine Tanzschule. Nun sind sie Deutsche Meister im Disco Fox geworden – als dienstältestes Tanzpaar in der Profiklasse Disco Fox. Dieser Tanz ist ihre große Leidenschaft, weil er zu fast jeder Musik getanzt werden kann.

Vor über 30 Jahren lernten sich Hilde und Thomas Schütze auf der Tanzfläche kennen. Erst nachdem sie schon lange als Tanzpaar unterwegs waren, habe es gefunkt, erzählen sie. Als Anfängerin kam Hilde mit 16 erstmals in die Tanzschule von Thomas. Sie habe zunächst kein echtes Interesse am Tanzen und kein Vertrauen in ihr Können gehabt, so die frisch gebackene Deutsche Meisterin.

"Ich hätte niemals gedacht, dass ich überhaupt so gut tanzen kann, dass ich auf ein Turnier gehen könnte."

Inzwischen bestimmt das Tanzen und die Tanzschule das Leben von Hilde und Thomas Schütze. Schier unzählige Pokale haben sie in ihrer Friedrichshafener Tanzschule aufgereiht. Und doch ist ihnen von allen Tänzen der Disco Fox der liebste.

"Dem Disco Fox haben wir das alles zu verdanken, was wir haben: die Tanzschule, unsere Gemeinschaft, viele Freunde und Bekannte und eine Lebensphilosophie."

Auf der Tanzfläche haben Hilde und Thomas zu sich selbst und zu einander gefunden. Wenn die Menschen öfter miteinander tanzen würden, dann wäre Frieden auf der Welt, davon sind die Deutschen Disco Fox-Meister aus Friedrichshafen überzeugt.