"Dinnete to go" im Berggasthof Höchsten

Azubis backen gegen den Corona-Blues an "Dinnete to go" im Berggasthof Höchsten

Die acht Auszubildenden des Gasthofes Höchsten im Bodenseekreis backen gegen den Corona-Blues an: Die "Dinnete to go" ist beliebt bei den Gästen, und die Azubis freut es, dass sie trotz Corona-Krise den Betrieb am Laufen halten können.