In Konstanz wollen acht Bürgerinnen und Bürger ein digitales Stadtmagazin gründen - zu Themen, die die Menschen in der Stadt bewegen, von Klimaschutz bis Stadtplanung. Das gemeinnützige Projekt mit Namen "karla" will sich über Spenden, Abos und Fördergelder finanzieren. Noch bis Ende Mai läuft hierfür eine Crowdfunding-Aktion, unterstützt von der Hertie-Stiftung. Ziel sei es, für mehr Medienvielfalt in Konstanz zu sorgen, so Projektleiterin Anna Kulp.