Etwa 350 Menschen haben sich am Dienstag zum Abschluss der Fastnacht am traditionellen Froschkuttelnessen in Riedlingen (Kreis Biberach) beteiligt. Allerdings nur digital: Sie löffelten nach dem Froschkuttellied am heimischen Tisch und vor Kamera ihre Teller leer. Auch Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) nahm an der digitalen Männerrunde teil. Sogar Oberschwaben aus Chile und Peking waren zugeschaltet. Das Froschkuttelnessen, bei dem Frauen nicht erwünscht sind, wird seit 1829 veranstaltet.