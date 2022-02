Digitaler Ausfuhrschein kann kommen

Seit Jahren wird er gefordert, nun kann er kommen: der digitale Ausfuhrschein. Der Haushaltsausschuss des Bundestags gab jetzt die Mittel für das Projekt frei.

In der Grenzregion am Bodensee ist man erleichtert. Die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern in der Region und der Einzelhandelsverband Südbaden begrüßen die Entwicklung. Bisher musste jeder der häufig grünen Zettel für die Rückerstattung der Mehrwertsteuer für Schweizer Einkaufstouristen per Hand durch Zöllner abgestempelt werden.

"Mit zuletzt, vor Corona, bis zu 16 Millionen Ausfuhrvorgängen erwies sich das papiergestützte Verfahren der Umsatzsteuerrückerstattung als wahres Bürokratie-Monster."

Was ist ein Ausfuhrschein? Menschen, die in einem Land wohnen, das nicht zur Europäischen Union gehört, also beispielsweise in der Schweiz, können in Deutschland steuerfrei einkaufen. Sie bekommen für ihren Einkauf die Mehrwertsteuer zurückerstattet. Beim Einkauf in Deutschland zahlen Nicht-EU-Ausländer erst den vollen Preis, inklusive der Umsatzsteuer. Anschließend können sie sich einen Ausfuhrschein ausstellen lassen. Wird dieser danach auch vom Zoll gestempelt, kann mit dem Ausfuhrschein die Umsatzsteuer zurückgefordert werden. Seit dem 1. Januar 2020 gilt eine Bagatellgrenze von 50 Euro. Das heißt, wer in Deutschland einkauft, bekommt die Mehrwertsteuer nur dann zurückerstattet, wenn 50 Euro oder mehr ausgegeben werden.

Entlastung durch digitale Ausfuhrscheine

Der digitale Ausfuhrschein bedeute eine Entlastung des Personals und ein Ende der langen Schlangen an den Kassen. "Nicht nur die personelle Beanspruchung des Zolls beim manuellen Abstempeln der Ausfuhrscheine brachte das System an seine Grenzen, auch der Einzelhandel war und ist bis heute unsinnig belastet. Ganze Lagerhallen mussten angemietet werden, um Millionen von Papierdokumenten für die Finanzverwaltung zu archivieren", so Marx. Nun wünsche man sich Tempo bei der Erprobung und Umsetzung. Man sei zur Kooperation bereit, das habe man dem Bundesfinanzministerium mitgeteilt.