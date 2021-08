per Mail teilen

In Waldkirch (Kanton St. Gallen) ist am Montag ein Lastwagen umgekippt, dabei floss Diesel in einen Bach. Die Feuerwehr errichtete eine Bachsperre, das teilte die Kantonspolizei mit. Auch das Umweltamt und Fischereiaufseher waren vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.