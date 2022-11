Diese Promis kommen zu "Wetten, dass...?" nach Friedrichshafen

Das ZDF hat bekannt gegeben, welche prominenten Gäste am 19. November zur Fernsehshow "Wetten, dass...?" in Friedrichshafen erwartet werden. Moderiert wird die Show von Thomas Gottschalk.

In gut zwei Wochen wird die Sendung "Wetten, dass...?" live aus der Messehalle in Friedrichshafen gesendet. Jetzt ist raus, welche Promis dabei sind. An den Bodensee wird etwa Popstar Robbie Williams reisen. Ein Megastar, schreibt das ZDF in einer Ankündigung. Seit 25 Jahren steht er auf der Bühne, hat weit über 70 Millionen Tonträger mit seinen Liedern verkauft. Mit Herbert Grönemeyer kommt ein in Deutschland überaus populärer Sänger zur ZDF- Show, die immer von Millionen Menschen zu Hause an den Fernseh-Bildschirmen gesehen wird.

Wetten stehen im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt stehen aber die Wetten und ihre Wettkandidatinnen und Wettkandidaten. Sie wollen Geschick und Können beweisen, wenn sie in Friedrichshafen zum Beispiel mit Baggern oder Fahrrädern verrückte Ideen umsetzen.

Wird als Wett-Pate den Kandidatinnen und Kandidaten zur Seite stehen: Michael "Bully" Herbig. IMAGO IMAGO / Future Image

Zur Seite stehen den Kandidatinnen und Kandidaten die Wettpatinnen und Wettpaten. Und auch die sind prominent: Beispielsweise Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und der Comedian Bully Herbig. Mit dabei ist aber auch eine Lokalmatadorin: Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn aus Ailingen im Bodenseekreis.

Ausverkaufte Show

"Wetten, dass...?" findet am 19. November 2022 in der Messe Friedrichshafen statt. Laut der Homepage des ZDF-Zuschauerservice ist die Veranstaltung bereits ausverkauft.