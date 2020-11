Verschärfte Corona-Maßnahmen für Vorarlberg sollen erst am Samstag verkündet werden. In der Schweiz hat unterdessen die Zahl der innerhalb eines Tages gemeldeten Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht.

Die österreichische Regierung will aufgrund der steigenden Infektionszahlen die Maßnahmen auch in Vorarlberg erneut verschärfen. Details sollen aber erst nach Gesprächen mit den Landeshauptleuten und den Sozialpartnern am Samstag bekanntgegeben werden, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstagnachmittag. "Wir müssen massiv gegensteuern, weil es sonst zu einer Überforderung der Intensivkapazitäten kommen würde."

Die Tageszeitung "Oberösterreichische Nachrichten" hatte am Donnerstagmorgen berichtet, dass die Regierung nächtliche Ausgangsbeschränkungen verhängen will. Sie hat sich dabei auf Regierungskreise berufen. Die Ausgangsbeschränkung soll bis zu vier Wochen gelten.

Seit Mitternacht strengere Regeln auch in der Ostschweiz

Gleichzeitig gelten auch in den Ostschweizer Kantonen seit Mitternacht strengere Corona-Regeln. Diskotheken und Tanzlokale werden geschlossen, Restaurants und Bars dürfen noch bis 23 Uhr geöffnet sein. Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen werden verboten, im privaten Umfeld dürfen maximal zehn Menschen zusammenkommen. Sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten werden auf 15 Personen beschränkt. Außerdem wird die Maskenpflicht ausgeweitet: Auf Messen und Märkten sowie in Fußgängerzonen, in denen der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann, müssen die Menschen Masken tragen.

Einen Grenzzaun zwischen Konstanz und Kreuzlingen, wie im Frühjahr, soll es nicht geben. Die Grenzen sollen offen bleiben. dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle/dpa

Gleichzeitig Einreisebeschränkungen aufgehoben

Parallel dazu hat die Schweiz die Corona-Einreisebeschränkungen für fast alle Länder aufgehoben. Als Risikogebiete gelten seit Donnerstag nur noch Länder, in denen die Corona-Zahlen schlechter sind als in der Schweiz. Die sogenannte 14-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, an der sich die Eidgenossenschaft orientiert, liegt mit 760 Corona-Neuinfektionen in der Schweiz höher als in den meisten anderen Ländern. Eine Einladung für deutsche Urlauber sind die gelockerten Einreisebeschränkungen der Schweiz trotzdem nicht. Denn die Schweiz gilt in Deutschland weiter als Risikogebiet. Wer länger als 48 Stunden in einem Risikogebiet war, muss nach der Rückkehr in Deutschland in Quarantäne.

Grenzen zur Ostschweiz und Vorarlberg sollen offen bleiben

Trotz der weitreichenden Einschränkungen will die Bundesregierung anders als im Frühjahr die Grenzen diesmal nicht schließen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte der "Wirtschaftswoche": "Wir müssen alles tun, um Grenzschließungen auch weiterhin zu vermeiden". Der Europäische Binnenmarkt setze voraus, dass Lieferketten auch in Pandemiezeiten funktionierten, sagte der CDU-Politiker. Diesbezüglich habe man aus dem ersten Shutdown gelernt.