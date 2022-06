Das Rüstungsunternehmen Diehl mit Sitz in Überlingen im Bodenseekreis macht aus Vertraulichkeitsgründen keine Angaben zu möglichen Waffenlieferungen an die Ukraine. Das teilte Diehl auf SWR-Anfrage mit. Bundeskanzler Scholz kündigte am Mittwoch im Bundestag an, Flugabwehrsysteme vom Typ IRIS-T abzugeben, die von Diehl gefertigt werden. Am Überlinger Standort sind derzeit mehr als 1000 Mitarbeitende bei Diehl beschäftigt.