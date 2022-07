Rüstungsunternehmen Diehl Defence auf Wachstumskurs

per Mail teilen

Das Rüstungsunternehmen Diehl Defence mit Sitz in Überlingen befindet sich auf Wachstumskurs. Das teilt die Unternehmensgruppe in ihrer Bilanz für das vergangene Jahr mit. Der Umsatz im Rüstungssektor sei im vergangenen Jahr von 570 auf 660 Millionen Euro gestiegen. Man habe bereits vor der Ukraine-Krise ein gut gefülltes Auftragsbuch gehabt, sagte Finanzvorstand Jürgen Reimer. Das 100-Milliarden-Programm für die Bundeswehr werde voraussichtlich erst in den nächsten 12 bis 18 Monaten im Auftragseingang zu spüren sein.