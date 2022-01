Diebstahlserie von Autokennzeichen

per Mail teilen

Insgesamt elf Verdächtige sollen im Raum Singen (Kreis Konstanz) Nummernschilder von Autos gestohlen und von diesen das Siegel des Landratsamts und die Zulassungs-Plakette entfernt und auf andere Nummernschilder aufgeklebt haben. Damit konnten die Fahrzeughalter eine vermeintlich gültige Hauptuntersuchung vorweisen, ohne dass das Fahrzeug inspiziert wurde. Mindestens fünf Autos seien mit solchen gefälschten Nummernschildern und Unterlagen aufgefallen, so die Polizei. Bei Hausdurchsuchungen in Singen, Rielasingen und Gottmadingen seien am Donnerstag Datenträger, Handys, Computer sowie ein vierstelliger Geldbetrag beschlagnahmt worden.