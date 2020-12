per Mail teilen

Eine Diebstahlserie bei Landwirten im Raum Bodensee-Oberschwaben beschäftigt die Polizei im Kreis Ravensburg. Unbekannte Täter haben im Herbst an verschiedenen Orten Elektronikteile aus Mähdreschern ausgebaut.

Einem Landwirt in Königseggwald (Kreis Ravensburg) zum Beispiel ist durch die unbekannten Diebe ein Schaden von rund 25.000 Euro entstanden. Den modernen Mähdrescher habe er erst im Sommer angeschafft, wie er dem SWR sagte. Seine Maschine hatte er bei einem Kollegen untergestellt. In der Garage wurden aus einem weiteren Mähdrescher ebenfalls Elektronikteile ausgebaut. Auch hier lag der Schaden bei rund 25.000 Euro.

Verkauf auf dem Schwarzmarkt

Im selben Zeitraum meldete das Polizeipräsidium Konstanz eine vergleichbare Tat in Orsingen-Nenzingen (Kreis Konstanz). Gescheitert waren wenige Tage zuvor zwei Täter in Oberteuringen im Bodenseekreis. Sie machten sich gerade am Mähdrescher eines Lohnunternehmers zu schaffen, als ein Angestellter auftauchte. Die Täter flüchteten ohne Beute. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, werde weiter ermittelt, erklärte die Polizei. Sie geht davon aus, dass die Elektronikteile auf dem Schwarzmarkt verkauft werden sollen.