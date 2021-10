per Mail teilen

Die Polizei ermittelt wegen einer Diebstahlserie auf Fußballplätzen im Allgäu. Seit Ende Juli dieses Jahres sind 45 Fälle bekannt, in denen in Kabinen Bargeld, Portemonnaies und Autoschlüssel gestohlen wurden, während die Mannschaften der Amateurligen spielten. Betroffen sind 18 Sportplätze im bayrischen und im württembergischen Allgäu, so die Polizei. Eine Anzeige kam etwa aus Unterzeil bei Leutkirch im Kreis Ravensburg. Dort wurden aus zwei Jacken insgesamt 200 Euro gestohlen. Laut Polizei laufen die Ermittlungen.