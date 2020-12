per Mail teilen

Unbekannte haben aus einer Kleingartenanlage in Singen (Kreis Konstanz) rund 400 Kilogramm Honig entwendet. Laut Polizei war der Honig in Eimern und Fässern in einer Gartenlaube gelagert. Der Schaden beträgt mehr als 4.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.