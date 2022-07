Im Bodenseekreis haben am Wochenende Diebe auf mehreren Campingplätzen zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, wurden zwei Autos auf dem Campingplatz Fischbach aufgebrochen, ein Fahrzeug in Immenstaad und ein weiteres in Hagnau. In allen Fällen stahlen die Diebe Bargeld aus den Autos.