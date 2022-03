per Mail teilen

In Gammertingen (Kreis Sigmaringen) hat ein Mann einen Dieb mit einer Packung Getränkeflaschen in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Dieb gestern auf der Straße versucht dem Mann in die Jackentaschen zu greifen. Der 45-jährige schlug darauf dem Täter mit den gerade gekauften Flaschen ins Gesicht. Dieser stürzte und ergriff danach die Flucht.