Alle Texte der Weihnachtsgeschichte entstammen der "Gute Nachricht Bibel" der Deutschen Bibelgesellschaft. In zwölf Teile vertont hat sie SWR-Reporter Dirk Polzin zusammen mit dem Theater Ravensburg. Dabei war die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium in den Teilen 1 bis 9 zu hören - die des Matthäus-Evangeliums in den Teilen 10 bis 12.

Die Musik, in die das Hörspiel eingebettet ist, ist das auf aramäisch gesungene "Vaterunser". Aramäisch ist die Sprache, die Jesus gesprochen haben soll.

Die Rolle des Erzählers hat SWR-Reporter Dirk Polzin übernommen. Allen anderen Figuren der beiden Evangelien verleiht das Ensemble des Theaters Ravensburg eine Stimme: Ana Schlaegel, Alex Niess, Jutta Klawuhn, Marco Ricciardo und Tobias Bernhardt.