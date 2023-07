Die Proben laufen für "Madame Butterfly" und "Ernani"

Mehr als 200.000 Menschen werden in diesem Sommer wieder bei den Bregenzer Festspielen erwartet. In zehn Tagen beginnen sie, es sind die 77. Festspiele seit 1946. Nur einmal sind sie ausgefallen – wegen des Corona-Lockdowns. 85 Prozent der Karten für die Puccini-Oper „Madame Butterfly“ auf der Seebühne im Bodensee sind schon weg, das haben die Festspiele beim Pressetag in dieser Woche mitgeteilt. Und gleichzeitig einen kleinen Einblick in die Probenarbeit gegeben. Karin Wehrheim war dabei: